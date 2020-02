Manchester United-Wolverhampton: Bruno Fernandes espreita estreia

Contratado a meio da semana, Bruno Fernandes terá este sábado a sua primeira chance de vestir a camisola do Manchester United, quando pelas 17h30 os red devils receberem a visita do Wolverhampton, uma das equipas perantes as quais têm tido mais dificuldades nos últimos tempos.



Empatados na tabela com 34 pontos, red devils e wolves defrontam-se pela quarta vez esta temporada, isto depois de dois empates, ambos em casa do Wolverhampton, e uma vitória do Manchester United.



Vindo de um moralizador triunfo em casa do Manchester City, um resultado que mesmo assim não impediu o adeus à Taça da Liga, o Manchester United voltar às vitórias na Premier League, depois de dois desaires seguidos, ao passo que o Wolves, por seu turno, vem de um desaire (inevitável) diante do Liverpool.



No que a jogadores diz respeito, o Man. United terá várias baixas, com especial destaque para os lesionados Paul Pogba e Marcus Rashford, assim como o suspenso Nemanja Matic. Quanto ao Wolves, que já deverá contar com Podence, apenas tem como baixa o lateral português Rúben Vinagre.



No que a estatísticas diz respeito, há apenas a notar dois dados no que a golos diz respeito: cinco dos últimos seis jogos do Wolverhampton tiveram mais de dois golos, ainda que nos confrontos entre estas duas equipas os últimos três duelos tenham registado um número abaixo dessa barreira.

CÓD 130 Manchester Utd. 2.18 Empate 3.1 Wolverhampton 3.27