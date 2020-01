Manchester United-Wolverhampton: Nuno e companhia procuram nova surpresa

Equipa habituada a causar sensação perante os grandes, o Wolverhampton tenta esta quarta-feira voltar a fazer das suas diante do Manchester United, num encontro referente à terceira ronda da Taça de Inglaterra - é a repetição, depois do nulo registado há uma semana no Molineux - no qual a equipa de Nuno Espírito Santo procurará um regresso aos triunfos depois de quatro partidas consecutivas a não conseguir melhor do que dois empates.



E se o passado recente não é animador, o confronto direto não poderia dar uma sensação mais oposta. É que, nos últimos cinco duelos, desde que regressou ao topo do futebol inglês, o Wolves nunca perdeu ante os red devils, tendo vencido dois encontros e empatado os outros três. Desses cinco duelos, somente um foi em Old Trafford, tendo o mesmo acabado num empate a um. Um resultado que, a repetir-se, obrigará à realização de um prolongamento.



Vindo de uma goleada ante o Norwich, no sábado, os red devils até poderiam entrar em campo motivados, mas os vários problemas físicos (Scott McTominay , Paul Pogba, Marcos Rojo, Axel Tuanzebe são baixas certas) deixarão certamente Ole Gunnar Solskjaer a fazer contas à vida, especialmente porque no domingo há clássico diante do Liverpool... Do lado de Nuno, apenas Diogo Jota está em dúvida, isto para lá dos já lesionados de há algumas semanas Willy Boly e Bruno Jordão.

CÓD 172 Manchester Utd. 1.86 Empate 3.18 Wolverhampton 3.52