Manchester United-Wolves: duelo entre lusos em Terras de Sua Majestade

Manchester United e Wolverhampton defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente portugueses que atualmente representam as duas equipas.

À entrada para esta ronda, o Manchester United, de Bruno Fernandes, posiciona-se no 4.º lugar, com 27 pontos, fruto de oito vitórias, três empates e três derrotas, enquanto que o Wolverhampton encontra-se na 11.ª posição, com 21 pontos, após somar seis triunfos, três empates e seis derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Manchester United registou três vitórias (Sheffield United, Leeds United e Everton) e dois empates (Manchester City e Leicester).

Já o Wolverhampton, de Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Fábio Silva, Daniel Podence e Pedro Neto - orientados por Nuno Espírito Santo -, somaram um triunfo (Chelsea), um empate (Tottenham) e três derrotas (Liverpool, Aston Villa e Burnley).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco duelos disputados entre si.