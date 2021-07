Manly Sea Eagles-Canberra Raiders: jogo da National Rugby League

Encontro da 16.ª jornada da National Rugby League, com os quintos colocados Manly Sea Eagles a receberem a visita dos Canberra Raiders, os 13.ºs à entrada da ronda deste fim de semana.



Com 20 pontos em 15 jogos, os Manly Sea Eagles têm nove vitórias e seis derrotas, ao passo que os Canberra Raiders totalizam de momento 12 pontos, com cinco vitórias e dez derrotas no registo.



Note-se que os Manly Sea Eagles levam três vitórias seguidas no histórico recente, sendo que no confronto direto também totalizam três triunfos consecutivos.

CÓD 175 MS Eagles 1.14 Empate 22 Can. Raiders 3.9