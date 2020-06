Manly Sea Eagles-Cronulla Sharks: mais um jogo da NRL

Ai está mais um jogo da sétima jornada da NRL, com os Manly Sea Eagles a receberem a visita dos Cronulla Sharks, numa partida na qual estarão frente a frente o 7.º e o 11.º colocados.



Com o dobro dos pontos do adversário (8 contra 4), o Manly Sea Eagles tem também do seu lado o facto de ter ganho os últimos quatro duelos diante deste mesmo oponente, com a particularidade de em três deles tê-lo feito sempre com vantagens de 10 ou mais pontos.



Por outro lado, de notar que os Cronulla Sharks estão provavelmente a viver a sua melhor fase, já que depois de três derrotas seguidas conseguiram ganhar dois dos últimos três duelos, sendo que um deles, há três semanas, foi ganho fora de portas.

CÓD 385 MS Eagles 1.58 Empate 16.58 Cronulla Sharks 2.07