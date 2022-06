Manly Sea Eagles-North Queensland Cowboys: visitantes tentam inverter tendência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 236 MS Eagles 2.2 Empate 17.5 NQ Cowboys 1.51

Em jogo da 15.ª jornada da NRL, Manly Sea Eagles e North Queensland Cowboys encontram-se na madrugada de sexta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 3.º colocados, respetivamente.Com 20 pontos, os North Queensland Cowboys estão na zona superior da tabela, chegando a este encontro depois de duas vitórias consecutivas. Nos últimos dez encontros venceram 8 e perderam apenas 2.Quanto aos Manly Sea Eagles, têm 14 pontos e também conseguiram vencer nos últimos dois jogos. A grande diferença, ainda assim, é o balanço da última dezena de jogos, cinco triunfos e cinco desaires.Olhando, por fim, ao confronto direto, o Manly Sea Eagles tem quatro vitórias consecutivas diante do North Queensland Cowboys, as últimas das quais em 2021, com triunfos por 50-18 e 46-18. Irá a tendência manter-se?