Marie Bouzková-Elise Mertens: primeira ronda do Open de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marie Bouzková e Elise Mertens defrontam-se, na manhã desta quarta-feira, a partir das 10 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira ronda do Open de França, num encontro que colocará frente a frente as atuais números 69 e 32, respetivamente, do ranking mundial WTA.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todos os torneios em que as duas tenistas participaram recentemente, de notar que a checa Marie Bouzková somou quatro vitórias (D. Kovinic, Ka. Pliskova, D. Yastremska e A. Gasanova) e uma derrota (E. Alexandrova), enquanto que a belga Elise Mertens somou três triunfos (C. Monnet, A-L. Friedsam e G. Ruse) e dois desaires (R. Peterson e K. Juvan).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas tenistas.