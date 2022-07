Marie Bouzková-Ons Jabeur: segunda do ranking procura manter bom momento

Em jogo dos quartos-de-final de Wimbledon, a checa Marie Bouzková defronta esta terça-feira a tunisina Ons Jabeur, num duelo que colocará frente a frente a 66.ª e a 2.ª colocadas do ranking WTA, respetivamente. Será o primeiro embate entre estas duas tenistas, que chegam a estes 'quartos' depois de campanhas algo distintas neste Grand Slam britânico.



Bouzková, de 23 anos, leva 6h32 horas em court, com 84 jogos e 9 sets disputados. Quanto a Jabeur, de 27, jogou menos uma hora e quarenta (4h52) no total do torneio, mas curiosamente vem de um jogo mais longo em comparação com a oponente, já que precisou de 1h46 para superar Elise Mertens.



Ainda assim, a verdade é que nessa partida confirmou a tendência para avançar em sets diretos, como fez nos três jogos anteriores. Aliás, Jabeur leva já 14 sets consecutivos ganhos, que já contam de torneios anterior ao do All England Club.

