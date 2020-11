Marítimo-Benfica: águia com deslocação perigosa

Vindo de um empate arrancado a ferros na visita a Glasgow, o Benfica tem esta segunda-feira mais uma deslocação complicada, quando pelas 19 horas defrontar o Marítimo, num duelo de fecho da jornada 8 da Liga NOS no qual terá pela frente um conjunto insular que entrou na jornada em 14.º, com 7 pontos.



Em posição perigosa, o Marítimo venceu no fim de semana passado o Penafiel e avançou na Taça de Portugal, um resultado que poderá dar motivação a uma formação insular que conseguiu marcar em seis dos últimos seis jogos. Aliás, golos é algo que normalmente sucede em bom número nas partidas do Marítimo: esta época apenas dois dos oito duelos disputados não tiveram mais do que 3.



Quanto ao Benfica, vindo do tal empate, entrará nesta partida já sabendo o resultado dos rivais mais diretos, ainda que seja certo que Jorge Jesus e seus pares não queiram voltar a tropeçar. Até porque, olhando lá para trás, a águia vai em duas derrotas seguidas no campeonato, em dois jogos nos quais sofreram sempre 3 golos. E por falar em golos, note-se que o registo da atual temporada também é bem elevado, com apenas dois dos últimos dez a não terem pelo menos 3 no marcador.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que apesar da vantagem do Benfica mostra também que os insulares sabem causar problemas aos encarnados. Nos oito jogos mais recentes, o Benfica venceu cinco, perdeu dois e empatou outro. No mais recente, jogado em junho, as águias perderam por 2-0, num dos jogos que levaria à fuga do título para o FC Porto. Irá haver vingança?

