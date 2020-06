Marítimo-Benfica: águias com duas baixas de peso na equipa

O Marítimo recebe, esta segunda-feira, o Benfica em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS, num encontro que poderá ser determinante para o futuro de Bruno Lage no comando das águias.

Com apenas duas vitórias nos últimos 12 jogos realizados, o Benfica procura, diante dos maritimistas, colocar um travão à série negativa de resultados, embora não possa contar com Rúben Dias e Gabriel, jogadores que cumprem um jogo de suspensão por acumulação de cartões amarelos.

À entrada para esta jornada, o Marítimo posiciona-se no 16.º lugar - posto acima dos lugares de despromoção -, com 28 pontos, fruto de seis vitórias, dez empates e 12 derrotas, enquanto que o Benfica encontra-se no 2.º lugar da prova, com 64 pontos (menos 3 que o FC Porto), após somar 20 triunfos, quatro empates e quatro derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Marítimo registou uma vitória (Gil Vicente), um empate (Vitória de Setúbal) e três derrotas (Moreirense, FC Porto e Portimonense), ao passo que o Benfica somou um triunfo (Rio Ave), três empates (Vitória de Setúbal, Tondela e Portimonense) e uma derrota (Santa Clara - na última jornada).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade das águias com quatro triunfos nos últimos cinco duelos, tendo as duas equipas empatado ainda em uma ocasião (1-1, a 1 de outubro de 2017).