Marítimo-Casa Pia: insulares recebem equipa sensação

Ainda sem qualquer vitória ou ponto na tabela do campeonato nacional, o Marítimo joga esta segunda-feira uma cartada bastante importante na tentativa de fugir a uma situação ainda mais complexa. Pela frente, no fecho da jornada 8, estará um Casa Pia que, mesmo recém promovido, está a ser uma das surpresas, com o quinto posto à entrada da jornada, com 14 pontos.Os gansos apenas perderam um jogo - diante do Benfica -, tendo vencido quatro e empatado dois. Um bom registo de resultados que não se traduz em muitos golos, já que apenas um dos sete jogos do Casa Pia teve 3 ou mais golos.Quanto ao Marítimo, tem sete derrotas e já sofreu 22 golos, o que dá uma média superior a 3 por jogo. Por isso, olhando a totais, apenas um dos sete jogos desta época não teve 3 ou mais golos - a derrota com o Portimonense, por 1-0.Para piorar a situação dos insulares, a lista de ausentes é longa, contando com Zainadine Júnior, Pedro Teixeira, Miguel Sousa e Pablo Moreno. Do lado oposto, o Casa Pia apenas não contará com Carnejy Antoine.