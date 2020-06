Marítimo-Gil Vicente: arranca a 27.ª jornada da Liga NOS

Depois de um domingo sem futebol, Marítimo e Gil Vicente dão esta segunda-feira o pontapé de saída de mais uma jornada da Liga NOS, com um embate da 27.ª ronda no qual se enfrentarão o 10.º e o 15.º colocados, respetivamente.



Vindos de dois desaires na ronda anterior, insulares e minhotos entram em campo em situações ligeiramente diferentes, com os da casa ainda a terem o fantasma da descida a pairar, ainda que entrem em campo relativamente motivados pela forma como se bateram diante do FC Porto. Ainda assim, há a notar que o Marítimo não venceu nenhum dos últimos cinco encontros, sofreu sempre, sendo que em quatro deles foi a primeira equipa a encaixar e também a formação que chegou ao descanso em desvantagem.



Quanto ao Gil Vicente, vem de dois desaires na retoma, ainda não está bem seguro da sua permanência, ainda que os 30 pontos atuais normalmente cheguem para respirar fundo. Ainda assim, a verdade é que os minhotos vão numa má fase, já que não venceram nenhum dos últimos três encontros e sofreram sempre.



Por outro lado, e para servir de efeito inverso, de notar que o Gil Vicente venceu na primeira volta por 2-0, algo que certamente procurará repetir neste duelo a disputar nos Barreiros.

CÓD 119 Marítimo 2.36 Empate 3.01 Gil Vicente 3.02