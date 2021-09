Marítimo-Moreirense: arranque de jornada no campeonato nacional

Aí está a abertura da jornada 8 do campeonato nacional, com um embate entre um Marítimo que é 12.º e um Moreirense que surge duas posições abaixo, no 14.º posto, ainda que ambas as equipas entrem nesta ronda com os mesmos 6 pontos. Ambas venceram uma partida, empataram três e perderam outras três, sendo que no capítulo dos golos os insulares têm 6 marcados e 9 sofridos, ao passo que os cónegos apresentam 10 marcados e 16 sofridos.



Vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar, o conjunto insular foi a primeira equipa a sofrer golos em quatro dessas partidas. Na mais recente, em casa do campeão Sporting, o desaire foi pela margem mínima, por 1-0.



Quanto ao Moreirense, venceu no jogo mais recente, por 2-1 diante do Arouca, mas leva já dez encontros seguidos a sofrer golos, tendo sido a primeira equipa a encaixar em oito deles. Por outro lado, falando ainda em golos, sete dos últimos oito jogos do Moreirense tiveram golos de ambas as equipas e seis dos mais recentes sete mais do que 3 golos no total.



Em relação ao confronto direto, o Moreirense venceu os últimos três duelos diretos, tendo sido a primeira equipa a marcar nos últimos oito encontros. Na época passada, venceram por 2-1 em casa e por 2-0 fora, isto depois de 2019/20 terem triunfado em casa também por 2-0. Como será desta vez?

CÓD 201 Marítimo 2.44 Empate 3.04 Moreirense FC 2.93