Marítimo-Rio Ave: em estreia na Allianz Cup

CÓD 112 Marítimo 2,5 Empate 2,95 Rio Ave 2,35

Depois de mais de duas semanas de paragem, Marítimo e Rio Ave voltam aos relvados esta quinta-feira, para um duelo da 1.ª jornada do Grupo B da Allianz Cup.A atuar em casa, o conjunto insular tentará fazer valer esse estatuto, ainda que venha numa fase menos positiva, com apenas uma vitória nos últimos dez encontros. Pelo meio, o Marítimo caiu diante do Mafra, na Taça de Portugal. Em termos estatísticos, a tendência aponta para poucos golos, já que apenas um dos últimos seis jogos dos insulares teve 3 ou mais golos.Quanto ao Rio Ave, vem numa fase bem distinta, com três vitórias nos últimos quatro jogos. Por outro lado, tal como no caso do Marítimo, a tendência aponta para poucos golos: nos últimos quatro encontros nenhum teve mais do que 1 golo no total.Em relação ao confronto direto, a história deixa o Marítimo com uma réstia de esperança, isto porque não perdeu nenhum dos quatro jogos mais recentes. Nos últimos dois, disputados em 2020/21, os insulares até venceram, por 3-1 e 1-0.