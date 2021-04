Marítimo-Rio Ave: vencer precisa-se

Duelo de equipas que não estão propriamente uma boa fase nesta Liga NOS, com o antepenúltimo Marítimo, com 24 pontos, a receber a visita do Rio Ave, o 13.º, com 29.



Apesar de estar menos inseguro na tabela, o conjunto de Vila do Conde chega a este jogo vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar, numa série na qual empatou quatro encontros e perdeu um. Nos mesmos cinco jogos, refira-se, o Marítimo venceu dois e perdeu três.



A formação insular, por outro lado, foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis jogos, sendo que nesse mesmo número de encontros foi também a formação que chegou ao descanso a perder.



Por fim, note-se que o Marítimo não perdeu nenhum dos últimos três jogos com o Rio Ave, incluindo a vitória da primeira volta, em Vila do Conde, por 3-1.

CÓD 103 Marítimo 2.79 Empate 2.98 Rio Ave 2.55