Marítimo-Sp. Braga: minhotos procuram voltar a vencer

Vindo de uma derrota caseira diante do Sporting, que o tirou definitivamente da luta pelo título, o Sp. Braga visita esta quinta-feira o reduto do Marítimo, numa partida da 30.ª jornada da Liga NOS na qual tentará voltar aos triunfos de forma a conseguir, pelo menos, manter-se na luta pelo pódio.



Pela frente estará um Marítimo a viver uma boa fase, com três vitórias nos últimos quatro jogos e que a cinco jogos do final tem 5 pontos de avanço para o 17.º posto, o primeiro lugar abaixo da zona de salvação.



Olhando ao confronto direto, note-se que o Sp. Braga não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos diante do Marítimo, tendo inclusivamente vencido nos três

mais recentes. Ainda assim, note-se que o Marítimo conseguiu marcar nos últimos quatro jogos - também sofreu, é verdade... No mais recente, disputado em janeiro, os Guerreiros ganharam por 2-1 no Minho. Como será desta vez, agora nos Barreiros?

CÓD 109 Marítimo 5.17 Empate 3.82 Sp. Braga 1.53