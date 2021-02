Marítimo-Sporting: ausências importantes nas duas equipas

O Marítimo recebe, esta sexta-feira, o Sporting em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se irão apresentar com algumas baixas.

Para esta partida, Milton Mendes, treinador dos insulares, não poderá contar com o contributo de Edgar Costa e Cláudio Winck, jogadores que cumprem suspensão após terem sido expulsos na partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal, frente ao Estoril. Já no Sporting, Rúben Amorim não poderá contar com Luís Neto (cumpre um jogo de castigo por acumulação de amarelos), Nuno Mendes e João Mário (lesionados).

À entrada para esta ronda, o Marítimo posiciona-se no 10.º lugar, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e nove derrotas, enquanto que o Sporting encontra-se na liderança isolada do campeonato, com 42 pontos, após somar 13 triunfos e três empates até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Marítimo registou duas vitórias (Sporting e Gil Vicente) e três derrotas (Paços de Ferreira, Estoril e Vitória de Guimarães), ao passo que o Sporting somou quatro triunfos (FC Porto, Sporting de Braga, Boavista e Benfica) e um empate (Rio Ave).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos leões, conjunto que venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Marítimo a levar a melhor em apenas um dos três restantes encontros.