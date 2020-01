Marítimo-V. Guimarães: duelo de históricos

Quinto colocado no campeonato, mas vindo de uma derrota caseira diante do Benfica, o V. Guimarães visita este domingo o reduto do Marítimo, num encontro da 16.ª jornada da Liga NOS no qual vai ter pela frente o 12.º colocado e onde tentará certamente retomar o rumo positivo - isto pois antes desse desaire até vinha de sete jogos seguidos sem perder.



Quanto ao Marítimo, está num momento positivo, com quatro jogos seguidos sem ser derrotado (duas vitórias e dois empates), fase na qual se suporta para procurar alcançar mais um resultado positivo, que permitiria ampliar aquela que já é a melhor série da temporada. Uma boa que tem sido suportada em parte pelo bom momento caseiro, já que nos Barreiros são já seis os encontros sem perder.



Quanto ao Vitória, até entra em campo num bom momento fora de portas, pois enquanto visitante não perde desde finais de outubro, algo que certamente tentará ampliar neste duelo da 16.ª jornada da Liga NOS.

