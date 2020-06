Marítimo-V. Setúbal: equilíbrio em cima da mesa no arranque do futebol em Portugal

Está de volta o futebol em Portugal. Esta quarta-feira, Marítimo e Vitória de Setúbal defrontam-se, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS, num encontro que irá realizar-se no Estádio dos Barreiros, sem público presente, face à pandemia de Covid-19.

Antes da suspensão do campeonato, o Marítimo vinha de três derrotas consecutivas, diante Belenenses SAD, Sp. Braga e Moreirense, completando os últimos cinco jogos disputados com mais um empate a zeros no terreno do Tondela e um triunfo (3-0) na receção ao Paços de Ferreira.

Já o Vitória de Setúbal tinha registado, nos últimos cinco jogos realizados, três empates diante de Moreirense, Portimonense e Benfica e duas derrotas na receção ao Gil Vicente e na visita ao Sp. Braga.

Quanto à classificação, o Marítimo chega a esta ronda na 15.ª posição, com 24 pontos, fruto de cinco vitórias, nove empates e dez derrotas, enquanto que o Vitória de Setúbal é 12.º classificado, com 28 pontos, após somar seis triunfos, dez empates e oito derrotas.

Relativamente ao confronto direto entre as duas formações, num total de 75 encontros a contar para o principal escalão português de futebol, destaque para 30 vitórias do Marítimo contra 28 do Vitória de Setúbal, tendo as equipas empatado por 17 ocasiões. Nesses encontros, a formação insular marcou 88 golos, com uma média de 1,17 golos por jogo, ao passo que os sadinos marcaram por 100 vezes, ficando, assim, com uma média de 1,33 golos por encontro.