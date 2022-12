Marrocos-Portugal: equipa das quinas quer continuar a triunfar no Mundial

Marrocos e Portugal defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os quartos de final do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que partilham a ambição de alcançar as meias-finais da competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que Marrocos registou quatro vitórias (Geórgia, Bélgica, Canadá e Espanha) e um empate (Croácia), enquanto que Portugal somou quatro triunfos (Nigéria, Gana, Uruguai e Suíça) e um desaire (Coreia do Sul).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem uma vitória e uma derrota nos dois duelos até ao momento disputados entre si.