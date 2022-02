Marselha-Angers: equipa da casa procura voltar a vencer

CÓD 105 Marselha 1.5 Empate 4 Angers 5.82

Três dias depois de ter perdido com o Lyon, o Marselha volta à ação na Ligue 1, procurando diante do Angers o regresso aos triunfos para manter pressionado o segundo colocado Nice, que neste momento está à distância de 2 pontos.Com 40, o Marselha tem 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, numa campanha na qual marcou 31 golos e sofreu 18 até ao momento. Do lado oposto estará um Angers que é 12.º com 29 pontos, conseguidos por 7 triunfos, 8 empates e 7 derrotas. Em termos de golos, o Angers marcou 28 e sofreu 29.Olhando a estatísticas, contando todas as provas, o Marselha foi a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco jogos, ao passo que no lado oposto o Angers tem a estatística inversa, ao ter sido a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis duelos. Em termos totais, apenas um dos últimos cinco jogos do Marselha teve pelo menos 3 golos (curiosamente o mais recente), ao passo que no lado contrário dois dos últimos cinco jogos do Angers tiveram pelo menos os mesmos 3 golos.Nas contas do confronto direto, na primeira volta houve um nulo em casa do Angers, depois de na época passada cada equipa ter conseguido um triunfo, ambas nos seus redutos.