Marselha-Basileia: franceses e suíços em ação na Conference League

CÓD 171 Marselha 1.53 Empate 3.6 Basileia 4.75

Encontro dos oitavos-de-final da Conference League, com o Marselha a receber pelas 20 horas a visita do Basileia, num duelo entre duas equipas que no plano interno ocupam o mesmo 3.º posto.Primeiro no seu grupo, o Basileia chega a esta partida de forma automática e apenas com jogos de campeonato no registo recente, com três vitórias a reportar em sete jogos disputados desde o início do ano. De notar que nesses sete encontros apenas um não teve pelo menos 3 golos.Quanto ao Marselha, nos últimos sete encontros venceu três, empatou um e perdeu três - um desses desaires foi no fim de semana, na receção ao Monaco. De notar que esse foi um dos cinco dos sete jogos mais recentes nos quais os marselheses não foram os primeiros a marcar golo.