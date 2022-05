Marselha-Estrasburgo: luta europeia em jogo

CÓD 144 Marselha 2.03 Empate 3.48 R. Estrasburgo 3.34

No fecho da época para ambas as equipas, Marselha e Estrasburgo encontram-se este sábado no Velódrome, num duelo da 38.ª jornada da Ligue 1 que colocará frente a frente o 3.º e o 5.º colocados, respetivamente.Com 68 pontos, o Marselha entra em campo ainda a sonhar com a possibilidade de chegar ao segundo lugar e apurar-se para a Liga dos Campeões, mas para tal terá de vencer e esperar que o Monaco não triunfe. Os marselheses até podem chegar ao 2.º posto com um triunfo do Monaco, mas para tal terão de conseguir marcar mais 4 golos do que aqueles que os monegascos fizerem...Quanto ao Estrasburgo, tem 63 pontos e também está na luta europeia, no caso pelo 4 e 5.º posto. Para tal, a turma de Estrasburgo apenas tem de fazer igual ou melhor do que o Nice, a equipa que está na sexta posição, com os mesmos 63 pontos. Olhando ao registo recente, o Estrasburgo perdeu apenas um dos últimos 15 jogos de Ligue 1.Quanto ao confronto direto, de notar que o Marselha não perdeu nenhum dos últimos 14 jogos caseiros diante do Estrasburgo e nos últimos seis (tanto fora como em casa) não perdeu. Nos últimos onze marcou pelo menos um golo a este oponente, sendo que em seis dos últimos sete encontros o marcador teve sempre menos do que 3 golos.