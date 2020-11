Marselha-FC Porto: dragão pode dar passo de gigante

Vindo de três vitórias consecutivas, uma delas diante deste mesmo Marselha, o FC Porto visita esta quarta-feira o reduto da equipa francesa, numa partida do Grupo C da Liga dos Campeões na qual uma vitória deixará os dragões a um pequeno passo do apuramento para a próxima ronda da prova. Com 6 pontos, os portistas poderão chegar aos 9 e, em caso de vitória do Manchester City diante do Olympiacos, ficarão praticamente apurados, já que deixarão os gregos a 6 pontos quando faltarão disputar apenas dois jogos.



Moralizado pelos tais três jogos seguidos a ganhar, nos quais conseguiu marcar 8 golos e sofrer 1, o FC Porto entrará em campo praticamente na máxima força - Pepe será a única baixa - e com os jogadores habituais mais ou menos descansados, até porque na sexta-feira houve poupanças diante do Fabril.



Quanto ao Marselha, apesar do momento algo negativo na Champions - tem três derrotas nos três jogos disputados, com 7 golos sofridos e nenhum marcado -, está relativamente bem no plano interno, com 18 pontos em 9 partidas. É verdade que está no 6.º posto, mas tendo dois jogos em atraso até pode apanhar o PSG no primeiro lugar.

CÓD 106 Marselha 2.78 Empate 3.12 FC Porto 2.46