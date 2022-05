Marselha-Feyenoord: holandeses em vantagem

CÓD 106 Marselha 2 Empate 3.4 Feyenoord 2.85

Depois da vitória por 3-2 conseguida há uma semana em Roterdão, o Feyenoord visita esta quinta-feira solo francês para um duelo com o Marselha no qual sabe que o empate chega para alcançar a final da Conference League.Moralizado por esse triunfo, mas também pelo facto de não ter perdido nenhum dos últimos oito jogos e ter ganho os mais recentes cinco, o Feyenoord entrará em campo moralizado, isto em claro contraste com os franceses, que no fim de semana perderam por 3-0 na receção ao Lyon.Um resultado pesadíssimo, que poderá abalar o moral do conjunto francês, que nos últimos cinco jogos foi o primeiro a sofrer em quatro deles - nesse mesmo período o registo de golos foi de 3 ou superior.Quanto ao Feyenoord, falando em termos estatísticos, de realçar o facto de terem sofrido e marcado nos últimos seis jogos, um período no qual o total de golos nos seus jogos foi sempre de 3 ou superior. Por outro lado, de referir que os holandeses foram os primeiros a marcar em nove dos últimos dez jogos. Curiosamente a única exceção foi o jogo da semana passada em França, onde estiveram a perder por 2-0 antes de dar a volta e vencer por 3-2.