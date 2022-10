Marselha-Lens: separados por 1 ponto na tabela da Ligue 1

CÓD 195 Marselha 1,99 Empate 3,4 Lens 3,55

Duelo de topo da tabela na Ligue 1, com o quatro colocado Marselha a receber a visita do surpreendente terceiro Lens, num encontro da 12.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas separadas também por 1 ponto.Na frente, com 24, o Lens chega a este jogo vindo de uma vitória sobre o Montpellier, que permitiu reagir da melhor forma ao primeiro e único desaire da temporada - sofrido diante do Lille. Em termos de golos, note-se que nenhum dos últimos seis jogos do Lens teve 3 ou mais golos.Quanto ao Marselha, tem 23 pontos, fruto de 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vem precisamente dessas duas derrotas, diante do Paris SG e Ajaccio, isto depois de ter ganho duplo compromisso de Champions com o Sporting.Em termos de confronto direto, o Lens leva três jogos a sofrer diante do Marselha, período no qual ambas as equipas venceram um encontro e o outro acabou empatado. Em termos estatísticos, note-se que cinco dos últimos sete embates diretos tiveram 3 ou mais golos.