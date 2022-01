Marselha-Lille: campeões em processo de recuperação

Marselha e Lille defrontam-se, este domingo, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato francês de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm sete baixas (cada uma) confirmadas.

Para esta partida, o Marselha não poderá contar com Mandanda, Rongier, Gerson, Milik, González, Gueye (que se encontra ao serviço da seleção senegalense) e com o suspenso Dieng. Já o Lille não poderá contar com o português Xeka, Yilmaz, Jonathan David, Bradaric, Benjamin Andre, Weah e Jardim.

À entrada para esta ronda, o Marselha posiciona-se no terceiro lugar da tabela classificativa, com 36 pontos, fruto de 10 vitórias, seis empates e três derrotas, enquanto que o Lille se encontra no 10.º posto, com 28 pontos, após somar sete triunfos, sete empates e cinco desaires até ao momento no campeonato francês.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Marselha registou quatro vitórias (Estrasburgo, Cannet Rocheville, Chauvigny e Bordéus) e um empate (Reims), ao passo que o Lille somou três triunfos (Wolfsburgo, Auxerre e Bordéus), um empate (Lyon) e um desaire (Lens).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre si.