Marselha-Lorient: vencer para ficar mais perto do objetivo

Sexto na tabela da Ligue 1, com 49 pontos, o Marselha procura este sábado voltar aos triunfos para manter bem viva a chama do apuramento europeu. Pela frente estará o Lorient, uma equipa que ainda tem sobre si o fantasma da despromoção, pelo que na prática ambas as equipas jogarão tudo para tentar ganhar e ficarem mais perto dos seus objetivos.



Os de Marselha, agora comandados por Jorge Sampaoli, até estão numa fase relativamente positiva, com três vitórias nos últimos cinco jogos, ao contrário do Lorient, que nos mesmos cinco duelos venceu apenas um, perdendo outro e empatando três.



Quanto ao confronto direto, aí a história é também bem favorável ao Marselha. A equipa do Velodrome leva três jogos seguidos a ganhar, cinco sem perder e dez a marcar. Em oito desses duelos, refira-se, os marselheses foram mesmo a primeira equipa a faturar.

CÓD 153 Marselha 2.05 Empate 3.28 Lorient 3.4