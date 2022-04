Marselha-Lyon: duelo de grandes no fecho da jornada

CÓD 160 Marselha 2.18 Empate 3.4 Lyon 2.97

Encontro de fecho da jornada 35 da Ligue 1, com o Marselha a receber este domingo, pelas 19.45, a visita do Lyon, num embate de dois grandes do futebol francês que estão separados na tabela por seis posições e 13 pontos.Em melhor situação está o Marselha, com 65 pontos no 2.º posto, e que neste jogo poderá deixar praticamente fechada a questão do segundo lugar final e, também o apuramento direto para Champions. O Marselha, refira-se, vem de duas vitórias seguidas no campeonato, mas a meio da semana perdeu diante do Feyenoord por 3-2, para a Conference League.Quanto ao Lyon, com 52 pontos, está a 5 da zona de Conference League, pelo que nos quatro jogos em falta está praticamente obrigado a ganhar todos. Ainda assim, há registos que não abonam muito a favor da equipa de Anthony Lopes, como o registo de sete jogos seguidos a sofrer - em seis deles também marcaram.Do ponto de vista individual, Konrad De la Fuente e Álvaro González são baixas certas nos da casa - Leonardo Balerdi está em dúvida -, ao passo que os visitantes não contarão com Rayan Cherki e Sinaly Diomandé, tendo ainda Jason Denayer e Damien Da Silva em dúvida.Em termos de confornto direto, o Marselha leva onze jogos seguidos a sofrer golo diante do Lyon, sendo que nos últimos quatro encontros não conseguiu vencer nenhum. Em termos de balanço, analisando esses onze jogos, houve sete vitórias do Lyon e somente duas do Marselha. Na primeira volta, em Lyon, o triunfo foi por 1-0.