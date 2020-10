Marselha-Manchester City: à atenção do FC Porto

Numa partida do Grupo C, o mesmo do FC Porto, Marselha e Manchester City encontram-se pelas 20 horas em solo francês, num duelo que colocará frente a frente duas formações que tiveram arranques distintos nas suas campanhas na Champions.



Os franceses, derrotados na semana passada em casa do Olympiacos, partem em busca da sua primeira vitória nesta edição da liga milionária, ao passo que os ingleses chegam a este jogo vindos de um triunfo caseiro ante o FC Porto, que serviu para dar força a uma sequência de jogos sem perder que já dura há cinco partidas. Ainda assim, note-se que os citizens vão jogando a 'meio gás', com atuações que estão longe de convencer, como se viu no sábado, no empate diante do West Ham.



Curiosamente, a verdade é que é o Marselha a equipa que vai assinando melhor registo no plano interno, já que é quarto com 15 pontos em seis jogos, ao passo que o Manchester City está num surpreendente 13.º lugar, com apenas 8 pontos em cinco duelos.



Olhando agora a estatísticas e dados curiosos, note-se que apenas um dos últimos oito encontros do Marselha teve mais do que 3 golos, sendo que no caso do Manchester City há a destacar no plano dos golos o facto de em sete dos últimos nove jogos que disputou ter marcado e sofrido golos. Já em seis dos últimos oito foi mesmo a primeira equipa a fazer o marcador avançar.



Por fim, de notar que o Marselha não tem qualquer baixa a reportar, ao contrário do City, que conta com as ausências de Gabriel Jesus, Benjamin Mendy, Fernandinho, Sergio Agüero e Nathan Aké.

CÓD 106 Marselha 8.02 Empate 5.3 Manchester City 1.35