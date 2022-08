Marselha-Nantes: Nuno Tavares de pé quente

CÓD 151 Marselha 1.57 Empate 3.95 Nantes 5.25

Com 4 pontos, fruto de uma vitória e um empate, o Marselha de Nuno Tavares (leva dois golos em dois jogos) recebe este sábado a visita do Nantes, num duelo entre duas equipas que até ao momento, em duas jornadas, ainda não perderam qualquer partida - o Nantes empatou os dois encontros que disputou e tem, por isso, 2 pontos.Analisando o registo recente, contando duelos de preparação, o Marselha leva sete encontros seguidos a sofrer golos, ainda que nos últimos cinco apenas por uma vez o marcador final tenha tido 3 ou mais golos - curiosamente foi na primeira jornada da Ligue 1, diante do Reims, numa vitória por 4-1. Quanto ao Nantes, leva quatro jogos sem ganhar e também tem um registo baixo de golos: apenas um dos últimos seis jogo teve 3 ou mais golos.Em termos de confronto direto, o Marselha leva quatro jogos sem perder diante do Nantes e cinco seguidos a marcar pelo menos um golo. Falando em golos, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos não tiveram golos de ambas as equipas: um deles na época passada, na vitória por 1-0 do Marselha.