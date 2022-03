Marselha-Nice: duelo pela viceliderança

CÓD 145 Marselha 2.09 Empate 3.17 Nice 3.39

No fecho da jornada 29 da Ligue 1, Marselha e Nice encontram-se no Velodrome, numa partida que colocará frente a frente duas formações empatadas com 50 pontos na viceliderança. Em vantagem está o Marselha pelos critérios de desempate, mas um triunfo do Nice virará logo as contas da tabela.Neste jogo na máxima força, o Marselha vem de uma vitória e apuramento para os quartos-de-final da Conference League, naquela que foi a terceira vitória consecutiva. Ainda assim, esse jogo ampliou para cinco o número de jogos seguidos a sofrer - em quatro deles marcou.Quanto ao Nice, leva cinco jogos seguidos sem perder e sem sofrer qualquer golo. Um registo que dá força a um outro dado, com a última meia dúzia de partidas a ter 2 ou menos golos no total. Em termos de ausências, Dante é baixa certa, ao passo que Youcef Atal e Jordan Amavi estão em dúvida.A fechar, um olhar ao confronto direto, com três duelos seguidos do Nice sem perder e cinco consecutivos a marcar ao Marselha. Em termos de golos, quatro dos últimos cinco duelos entre estas duas equipas tiveram pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.