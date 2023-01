Marta Kostyuk-Elena Rybakina: ucraniana com vantagem no confronto direto

Marta Kostyuk e Elena Rybakina defrontam-se na madrugada de terça para quarta-feira, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final do 2023 Adelaide International, num encontro que colocará frente a frente as atuais números 69 e 21, respetivamente, do ranking mundial feminino.

Nas últimas cinco partidas realizadas, entre todos os torneios em que as duas tenistas estiveram recentemente inseridas, de notar que a ucraniana Marta Kostyuk somou quatro vitórias (J. Garland, C. Bucsa, M. Sherif e J. Fourlis) e uma derrota (C. Tauson), enquanto que a cazaque Elena Rybakina somou quatro triunfos (A. Sabalenka, C. Garcia, I. Swiatek e D. Collins) e um desaire (P. Badosa).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o segundo duelo de sempre entre as duas tenistas, tendo o primeiro terminado com um triunfo da ucraniana por 2-0 (6-1 e 7-5).