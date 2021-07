Matteo Berrettini-Hubert Hurkacz: por um lugar na final de Wimbledon

Responsável pelo adeus de Roger Federer, Hubert Hurkacz procura esta sexta-feira dar seguimento ao seu verdadeiro conto de fadas em Wimbledon, tendo pela frente no caminho rumo à final Matteo Berrettini, um tenista mais bem cotado, mas também mais desgastado neste torneio.



Nono na hierarquia mundial, Matteo Berrettini leva já disputadas 11 horas de jogo em Wimbledon, sendo que no duelo mais recente deixou em court mais de três horas. Do lado oposto, Hubert Hurkacz tem menos uma hora e 15 minutos de jogo nas pernas, sendo que curiosamente ambos têm o mesmo número de sets jogados em Wimbledon (17).



Note-se que este será o terceiro duelo entre estes dois tenistas, o primeiro num Grand Slam e também o primeiro num torneio de relva. Até agora, com ambos os jogos disputados no piso duro, houve uma vitória para cada lado, ambas em dois sets.