Mauritânia-Gâmbia: em busca da primeira vitória da história na CAN

CÓD 198 Mauritânia 2.4 Empate 2.75 Gâmbia 2.8

Encontro do Grupo F da CAN'2022, com um embate entre Mauritânia e Gâmbia, duas equipas que entram em campo com a ambição de chegar à próxima ronda da prova continental de África. 103.ª no ranking FIFA, a Mauritânia será em teoria a formação favorita, mas nisto da CAN é tudo uma incógnita. Já a Gâmbia, refira-se, é 150.ª.Para a Mauritânia esta será a sua segunda participação na CAN, depois de em 2019 ter caído logo na fase de grupos - sem conseguir qualquer vitória.Quanto à Gâmbia, o destaque vai para o facto de não jogar oficialmente desde março, quando perderam com o Congo por 1-0. De lá para cá apenas disputaram jogos de preparação, com duas vitórias e duas derrotas na preparação para esta que será a sua primeira CAN.Em termos de confrono direto, há três duelos a registar, com uma vitória para cada lado e um empate. Como será o quarto embate, o primeiro numa fase final?