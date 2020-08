Mazatlan FC-Pumas UNAM: visitantes ainda sem perder

Segue a disputa do Torneio Apertura do campeonato mexicano, com o segundo colocado Pumas UNAM a visitar o reduto do 14.º Mazatlan FC, numa partida 5.ª jornada que colocará em teste o bom momento do vicelíder.



Ainda sem derrotas, mas vindo de dois empates consecutivos, o Pumas entra em campo claramente motivado, tendo pela frente uma equipa que vem de uma derrota diante do Necaxa e que em casa, no primeiro jogo da temporada, já perdeu de goleada (1-4 diante do Puebla).



Para complicar ainda mais as contas, de notar que o Mazatlan vai em seis jogos seguidos a sofrer golos, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Do lado oposto também há uma série negativa no que a jogos a sofrer diz respeito, com quatro partidas consecutivas sempre a encaixar, ainda que o Pumas se 'safe' pelo facto de ter marcado sempre - e foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo em quatro dos últimos cinco duelos.



Quanto ao confronto direto, aí há motivos para o Mazatlan sorrir. Não perde diante do Pumas desde 2018, tendo desde então conseguido duas vitórias (as mais recentes) e dois empates. Nesse confronto direto, refira-se, cinco dos últimos sete duelos tiveram três ou mais golos.

