Melbourne Storm-NZ Warriors: duelo da NRL

Aí está mais uma partida da National Rugby League, com os Melbourne Storm a receberem na manhã de sexta-feira a visita dos NZ Warriors, num duelo no qual estarão frente a frente o 6.º e o 13.º colocados, respetivamente.



Com 8 pontos, a equipa de Melbourne até entra em campo vinda de uma derrota, tal como os visitantes, que chegam a este jogo com metade dos pontos do seu oponente.



Relativamente ao confronto direto, de notar que o Melbourne Storm venceu os últimos duelos entre estas duas equipas, o último dos quais há um ano, quando foi a casa do adversário vencer por 32-10.

CÓD 220 Melbourne Storm 1.14 Empate 19.5 NZ Warriors 3.98