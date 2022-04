Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: visitantes em vantagem no playoff

Depois da vitória dos Timberwolves na primeira partida, por 130-117, Memphis Grizzlies e Minnesota encontram-se novamente no playoff da NBA, agora em mais uma partida na qual os de Memphis terão o factor casa do seu lado.



E o factor casa será algo que terão certamente de aproveitar, sob pena de complicarem ainda mais as suas contas na corrida pelo apuramento para a 2.ª ronda. Para tal, os Grizzlies esperam boas atuações de Ja Morant (32 pontos e 8 assistências no primeiro jogo), mas também em Dillon Brooks (24 pontos) e Brandon Clarke (13 pontos e 12 ressaltos).



Quanto aos Timberwolves, que na primeira partida contaram com a inspiração de Anthony Edwards (36 pontos), Karl-Anthony Towns (29 pontos e 13 ressaltos) e ainda de Malik Beasley (23 pontos), partirão em busca de um triunfo que os deixe já com um pé na próxima ronda.



Em termos estatísticos, os últimos 10 jogos dos Grizzlies tiveram em média 236 pontos, ao passo que os dos Timberwolves chegaram aos 242.



Quanto ao confronto direto, a pontuação média foi de 223 nos últimos dez jogos, com um equilíbrio interessante nesse particular: 112 dos de Memphis e 111 dos de Minnesotta.

