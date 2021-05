Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: na corrida pelo playoff da NBA

Arranca a disputa do polémico play-in, de onde sairão os derradeiros apurados para o playoff da NBA, onde se discutirá o título mais desejado da NBA. Um dos embates deste play-in (a disputar a um jogo) será entre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs, duas equipas que fecharam a Conferência Oeste no 9.º e 10.º postos, respetivamente.



Por terem acabado na frente, os Grizzlies jogarão em casa, isto numa partida na qual terão pela frente uma formação texana perante a qual venceram dois dos três jogos disputados esta temporada, ambos jogados em San Antonio. No primeiro, jogado em Memphis, no mês de dezembro, foram os Spurs a vencer. Em comum entre essas partidas está a elevada pontuação, com 250, 241 e 235 pontos no total de cada uma das partidas.



E por falar em pontos, note-se que os Spurs marcaram uma média de 110 pontos nos seus últimos dez jogos, ao passo que os Grizzlies têm 113 de média. Quanto ao confronto direto, analisando os dez últimos encontros, a média pontual é de 211 (mais baixa do que o registo recente), sendo que para esse total que mais contribuiu foi San Antonio, com 108 pontos contra os 103 de Memphis.

CÓD 267 Memp. Grizzlies 1.63 Empate 11.36 SA Spurs 2.59