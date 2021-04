Meshkov Brest-Motor Zaporozhye: por um lugar nos 'quartos' da Champions

Depois da vitória conseguida em casa, há uma semana, por 32-30, o Motor Zaporozhye visita esta quinta-feira o reduto do Meshkov Brest, numa partida na qual sabe que pode perder por um golo e mesmo assim avançar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões - até pode perder por 2, desde que marque mais do que 30 golos.



Vinda do mesmo grupo do FC Porto, a turma da casa perdeu três dos últimos seis encontros que disputou nesta Liga dos Campeões, ao passo que os visitantes, vindos do grupo do Barcelona, ganharam apenas dois dos últimos cinco duelos que disputaram na prova, ainda que um deles possa ser decisivo - o tal de há uma semana.



No que ao confronto direto diz respeito, contando já o duelo de há uma semana, há vantagem clara do Brest, com quatro vitórias contra apenas uma dos ucranianos. Como serám desta vez?

