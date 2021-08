Metz-Lille: dupla portuguesa ausente e Renato Sanches em dúvida

Campeão em título, o Lille inicia a sua defesa com uma visita ao reduto do Metz, num duelo de abertura da Ligue 1 no qual terá pela frente uma equipa que na época passada terminou no 10.º posto, depois de uma época relativamente tranquila.



Neste jogo privado de Xeka, Mehmet Zeki Çelik e Tiago Djaló, mas também com Renato Sanches em dúvida, a equipa de Jocelyn Gourvennec vem de uma pré-temporada totalmente para esquecer, com três derrotas, um empate e somente uma vitória, mas chega de peito cheio após ter ganho a Supertaça perante o todo-poderoso Paris SG.



Quanto ao Metz, aqui sem Farid Boulaya, na pré-temporada venceu três dos quatro jogos que disputou - perdeu o outro -, sendo que nesses duelos foi a primeira equipa a sofrer em três deles.



No confronto direto, o Lille leva cinco jogos seguidos sem perder e três sem sofrer. Em quatro dos últimos cinco a equipa onde também atua José Fonte foi a primeira equipa a marcar, sendo que na época passada ambos terminaram em triunfos: 1-0 e 2-0.

CÓD 118 Metz 4.9 Empate 3.35 Lille 1.76