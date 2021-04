Metz-Lille: visitantes procuram cimentar liderança

Equipa sensação da Ligue 1, ao liderar a prova com mais 3 pontos sobre o Paris SG, o Lille procura esta sexta-feira defender a sua posição no topo da tabela, ao visitar pelas 20 horas o reduto do Metz, o nono colocado no arranque desta 32.ª jornada da prova.



Com 66 pontos, o Lille vem moralizado pela vitória conseguida na última ronda diante do Paris SG, num jogo do qual resultaram, ainda assim, as baixas de Jonathan David (lesionado) e Tiago Djaló (suspenso). Para lá deste duo, Jérémy Pied, Yusuf Yazici e Mehmet Zeki Çelik são ausências na qual onde José Fonte, Renato Sanches e Xeka espreitam a titularidade.



Quanto ao Metz, aqui sem Kevin N'Doram, Vincent Pajot, Manuel Cabit, Warren Tchimbembe, Ibrahima Niane, Opa Nguette e Marc-Aurèle Caillard, vem de três derrotas seguida se quatro encontros sem ganhar e sempre a sofrer golos. No total, em quatro partidas, o Metz sofreu 9 golos e marcou apenas 3. Em cinco dos últimos sete jogos foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o Lille leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Metz, incluíndo a vitória conseguida em setembro, em casa, por 1-0. Um triunfo pela margem mínima conseguido graças a um golo de Luiz Araújo, aos 88'.

CÓD 158 Metz 5.31 Empate 3.41 Lille 1.65