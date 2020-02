Metz-Lyon: Anthony Lopes em busca da vitória

Com Anthony Lopes a titular na baliza, o Lyon procura esta sexta-feira regressar aos triunfos na Ligue 1 depois de quatro partidas sem triunfar, quando pelas 19h45 visitar o reduto do Metz, num duelo da jornada 26 que colocará frente a frente o 15.º e o 11.º.



Mais bem colocado na tabela, com 34 pontos, o Lyon sabe que tem de começar a vencer e 'engatar' numa série positiva para se chegar aos postos europeus, ao passo que o Metz, com 28 pontos, também tem a necessidade de pontuar para escapar à zona de descida, que está logo ali à beira, apenas à distância de 2 pontos.



No que a estatísticas diz respeito, de notar que seis dos doze jogos do Metz em casa esta temporada contaram com pelo menos três golos, ao passo que do lado do Lyon o registo de golos se cifra em dez partidas fora de casa com três ou mais golos num total de 13.



Na primeira volta, em casa do Lyon, registou-se uma vitória caseira por 2-0. Como será desta vez?

CÓD 171 Metz 3.84 Empate 3.22 Lyon 1.85