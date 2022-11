México-Suécia: último acerto dos mexicanos antes do Mundial'2022

CÓD 193 México 2,1 Empate 3 Suécia 3,15

De olho no Mundial'2022, o México defronta esta quarta-feira a congénere da Suécia, numa partida na qual os mexicanos acertarão as últimas agulhas antes do arranque da competição no Qatar, onde iniciarão a sua campanha diante da Polónia.Olhando ao registo recente, o México venceu dois dos quatro encontros de preparação que disputou no mês de setembro, ao passo que os suecos, ausentes deste Mundial, em setembro disputaram dois jogos, ambos para a Liga das Nações, tendo perdido um e empatado outro. A turma nórdica leva já cinco jogos sem ganhar, com quatro derrotas no referido período. Em quatro desses encontros os suecos foram os primeiros a sofrer e ao intervalo estavam já em desvantagem.Quanto ao confronto direto, a Suécia leva três jogos a ganhar e sempre sem sofrer golos dos mexicanos. O último embate foi no Mundial'2018, com triunfo sueco por 3-0 no fecho da fase de grupos na Rússia.