Mezokövesd-Vidi: encontro a contar para a 1.ª mão da meia-final da Taça da Bulgária

Mezokövesd e Vidi FC defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a primeira mão da meia-final da Taça da Bulgária, num encontro que irá realizar-se à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus.

Na ronda anterior, o Mezokövesd derrotou o Puskas Academy por 1-0 e 1-1, resultados que trouxeram a equipa até à meia-final da prova. Já o Vidi FC eliminou o Zalagerszegi, após ter perdido na primeira mão dos quartos-de-final por 0-2 e ter goleado (5-0), no encontro da segunda mão.

No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para a superioridade do Vidi FC nos últimos cinco duelos tendo vencido três deles, contra apenas uma vitória do Mezokövesd. Pelo meio, registou-se ainda um empate.