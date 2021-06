MFk KPRF-Norilsky Nickel: equipas disputam o 3.º lugar do playoff

MFk KPRF e Norilsky Nickel defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para o jogo 3 relativo à atribuição do terceiro lugar do playoff do campeonato russo de futsal, uma eliminatória que se encontra empatada (1-1).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o MFk KPRF registou uma vitória (Norilsky Nickel) e quatro derrotas (Tyumen - por três vezes - e Norilsky Nickel), enquanto que o Norilsky Nickel somou o mesmo registo: 1V (MFk KPRF) e 4D (Yekaterinburgo - por três vezes - e MFk KPRF).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do MFk KPRF, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Norilsky Nickel a levar a melhor nos dois restantes embates.