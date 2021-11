Miami Dolphins-Baltimore Ravens: anfitriões não vencem este duelo desde... 2015

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miami Dolphins e Baltimore Ravens defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira, pelas 01:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 10.ª jornada da NFL - campeonato norte-americano de futebol americano -, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que têm estado a mostrar um nível completamente distinto uma da outra.

À entrada para esta ronda, os Miami Dolphins posicionam-se no 15.º lugar da American Football, com duas vitórias e sete derrotas em nove jogos até ao momento disputados na prova, enquanto que os Baltimore Ravens encontram-se no segundo posto da tabela, após somar seis triunfos e dois desaires em oito jogos realizados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Miami Dolphins registaram uma vitória (Houston Texans) e quatro derrotas (Tampa Bay Buccaneers, Jacksonville Jaguars, Atlanta Falcons e Buffalo Bills), ao passo que os Baltimore Ravens somaram quatro triunfos (Denver Broncos, Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers e Minnesota Vikings) e um desaire (Cincinnati Bengals).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Baltimore Ravens, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações - o último triunfo dos Miami Dolphins neste frente a frente ocorreu em dezembro de 2015.