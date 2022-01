Miami Dolphins-New England Patriots: visitados querem voltar ao trilho das vitórias

Miami Dolphins e New England Patriots defrontam-se, este domingo, pelas 21:25 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram inseridas no American Football.

À entrada para esta ronda, os Miami Dolphins posicionam-se no 11.º lugar, fruto de oito vitórias e outras tantas derrotas em 16 jogos realizados, enquanto que os New England Patriots são os atuais quartos classificados, depois de 10 triunfos e seis desaires em outros tantos encontros disputados.

Nas últimas cinco partidas realizadas, de notar que os Miami Dolphins registaram quatro vitórias (Carolina Panthers, New York Giants, New York Jets e New Orleans Saints) e uma derrota (Tennessee Titans), ao passo que os New England Patriots somaram três triunfos (Tennessee Titans, Buffalo Bills e Jacksonville Jaguars) e dois desaires (Indianapolis Colts e Buffalo Bills).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Miami Dolphins, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New England Patriots a levarem a melhor nos outros dois embates realizados nesse mesmo período.