Miami Heat-Milwaukee Bucks: campeões visitam a FTX Arena

Encontro de arranque de temporada na NBA para os Miami Heat, com um embate diante dos atuais campeões Milwaukee Bucks, uma equipa que entrou em cena logo no primeiro dia da prova, mostrando o seu argumentos com um triunfo sobre os Brooklyn Nets, por 127-104.



Olhando à pré-temporada realizada, a formação de Miami venceu cinco e perdeu apenas um dos jogos disputados, algo que poderá dar um ânimo adicional para este duelo no qual tentarão quebrar uma série de cinco desaires consecutivos diante dos Bucks.



Quanto aos Bucks, olhando à pré-época, a verdade é que tiveram uma preparação menos bem conseguida, com apenas um triunfo em três duelos.



Neste confronto direto particular, refira-se, a média pontual é de 217 por partida nos últimos 10 jogos, sendo que 104 foram dos Heat e 112 dos Bucks. Em seis dos últimos sete encontros ao intervalo os Bucks já venciam e embalavam para o triunfo.

CÓD 418 Miami Heat 2.1 Empate 14 Milwaukee Bucks 1.86