Miami Heat-NO Pelicans: duelo de candidatos

Vindos de arranques distintos, Miami Heat e New Orleans Pelicans encontram-se na tarde de Natal na American Airlines Arena, numa partida na qual os vicecampeões da temporada passada procurarão a sua primeira vitória, isto depois de terem sido batidos na estreia pelos Orlando Magic.



Um desaire por 113-107, bastante inesperado, que deixou em alerta a formação da Flórida, que neste jogo espera contar com a contribuição de Jimmy Butler, a sua principal estrela. Vindo de uma paragem por lesão, Butler fez 19 pontos diante dos Magic, um registo que quererá certamente aumentar neste duelo, onde há ainda a ter em conta as atuações de Tyler Herro, Duncan Robinson e Precious Achiuwa, jogadores que se evidenciaram diante de Orlando, com 13, 14 e 8 pontos, respetivamente.



Quanto aos Pelicans, confiam essencialmente na solidez defensiva, algo que já se viu em melhoria diante dos Raptors, mas acima de tudo na eficácia e no talento da sua principal estrela Zion Williamson. Com 15 pontos e 10 ressaltos na partida de estreia, o jovem craque estará apostado em também elevar a sua fasquia. Refira-se que nos Pelicans, há três baixas a registar: Wenyen Gabriel, Nicolo Melli e Will Magnay.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra 204 pontos de média nos últimos dez duelos (101 dos Heat e 103 dos Pelicans) e cinco vitórias para cada lado nesse período. Este ano estas duas formações já se enfrentaram por duas vezes, ambas com vitória dos de New Orleans, a mais recente há semana e meia, com triunfo na pré-temporada por 114-92.

CÓD 520 Miami Heat 1.56 Empate 11.36 NO Pelicans 2.8